Pahor v New York na srečanje na visoki ravni o zaščiti podnebja

New York, 26. marca - Predsednik Borut Pahor se bo v četrtek v New Yorku udeležil srečanja na visoki ravni o zaščiti podnebja za sedanje in prihodnje generacije. Isti dan se bo sestal tudi z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom. Skupaj z obrambnim ministrom Karlom Erjavcem pa se bosta na sedežu ZN udeležila odprtja fotografske razstave ITF.