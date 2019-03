Dvojni dvojček Katje Klančnik premalo za uspeh Konjic

Slovenske Konjice, 24. marca - Košarkarice Konjic so na svoji zadnji domači tekmi letošnje sezone državnega prvenstva izgubile, Grosupeljčanke so bile boljše z rezultatom 68:63. V ponedeljek se bosta v preostali tekmi 13. kroga pomerili ekipi Ježice in Maribora, v sredo pa je na sporedu še tekma med Domžalami in Cinkarno Celje.