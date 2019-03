Sežanski Cherrybox na vrh 2. SNL

Ljubljana, 24. marca - Nogometaši Cherrybox 24 Tabor Sežane so v tekmi 20. kroga 2. slovenske nogometne lige z 1:0 premagali Brežice Terme Čatež in zavzeli vrh lestvice. Brda so s 5:0 premagale Ilirijo in s tremi točkami pobegnile z dna lestvice. Na tretji tekmi dneva so se igralci Beltincev in Krke razšli z 0:0.