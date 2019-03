Plavalni četveroboj tokrat Hrvaški

Zagreb, 24. marca - Plavalci so se Hrvaške so zmagovalci tradicionalnega četveroboja plavalnih reprezentanc nekdanje skupne države. Drugo mesto je osvojila Slovenija, tretje Srbija in četrto BiH. Hrvati so bili prepričljivi v vseh treh moških kategorijah, Slovenke med članicami in mladinkami, prve pa so bile tudi kadetinje Srbije.