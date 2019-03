Vreme: Jasno in toplo

Ljubljana, 24. marca - Popoldne bo jasno in toplo, na Primorskem in severovzhodu bo zapihal šibak veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo pooblačilo, pričelo bo deževati. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, hladneje bo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.