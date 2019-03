Tedenska napoved - rekreacija od 26. 3. do 1. 4.

IZBRANI DOGODKI

8. Velikonočni tek okrog Šmartinskega jezera

Tek na 4,4 km ter 12 km okrog čudovite lokacije Šmartinskega jezera bo v soboto, 30. marca. Tekače in tekačice bosta pričakali dve zanimivi in razgibani trasi. Organizatorji niso pozabili tudi na najmlajše, ki se bodo lahko podali na dve trasi. Prvo 500 m dolgo in drugo dvakrat daljšo, 1 km traso. Obe otroški trasi bosta speljani po peščenih poteh ob jezeru. Informacije: www.fatburn.si

Najlepši in najtežji mali maraton

Je drugačna, rekreativna tekaška prireditev, kombinacija malega maratona in gorskega teka, ki se odvija po najlepših poteh, v hribih nad Škofjo Loko. Proga je dolga 21 kilometrov in 98 metrov. Večinoma poteka po naravnih poteh, ki se vzpenjajo in spuščajo skozi gozdove. Skupaj je 1300 metrov vzponov in prav toliko spustov. Celotna trasa bo označena in na njej bo precej okrepčevalnic. Uporaba palic je dovoljena. Tek bo potekal v soboto, 30. marca. Informacije: www.najnaj21.si

KOLEDAR

TOREK, 26. marca

MENGEŠ - Čreta (896 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-menges.si

ROGAŠKA SLATINA - Sromlje; pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SREDA, 27. marca

BREŽICE - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

VELENJE - Ostrovrharjeva pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

ŽALEC - Šmarna gora (669 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ČETRTEK, 28. marca

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

HOČE - Po okolici Ptuja; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

ŠKOFJA LOKA - Makolski griči; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

VELENJE - Meškova pot I; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

PETEK, 29. marca

LJUBLJANA - Tek.si spomladanski tekaški tabor; tek. Informacije: www.tek.si

PTUJ - Vulkanski stožci (Mad); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

SOBOTA, 30. marca

LJUBLJANA - Razgibani pohodi: Kulinarični pohod istrskih dobrot; pohodništvo. Informacije: http://gib-sport.com/programi/sportni_program/105/razgibani_pohodi/

CELJE - 8. Velikonočni tek okrog Šmartinskega jezera; tek. Informacije: www.fatburn.si

CELJE - Limbarska gora (774 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

LUCIJA - Kulinarični pohod istrskih dobrot; pohodništvo. Informacije: www.skid.si

MORAVČE - 31. pohod po nagelj na Limbarsko goro (773 m); pohodništvo. Informacije: Limbarska gora DK, 031 385 861, dk.limbarskagora@gmail.com; www.dklimbarskagora.si

ORMOŽ - 18. ormoški mali maraton; tek. Informacije: www.ak-ormoz.si

PORTOROŽ - 7. tekaško srečanje Istrskega maratona - Gremo na en Žveltin; tek. Informacije: www.istrski-maraton.si

LJUBLJANA - Sopalj (Hrv, 321 m); pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Škocjanski zatok; iz Strunjana v Piran; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: Marija Kastelic, 041 279 021; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Kanjavec (2569 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tošč (1021 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Dan urejanja turnokolesarskih in planinskih poti - Take Care of Your Trails Weekend; turno kolesarstvo. Informacije: http://ktk.pzs.si/

LJUBLJANA - 5. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

LJUBLJANA - Tolsti vrh (1077 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - E 6 Brkini; pohodništvo.

LJUBLJANA - Pot po robu (1002 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Vogel (1922 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Zgornji Plot (1700 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

BLED - Vejna (322 m) in Gorka (368 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BREŽICE - Bogatin (1977 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Krvavica (909 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CERKNO - Slapovi Mirne in Drage; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

DOBROVO - Enogastronomski pohod Češnjeva simfonija; pohodništvo. Informacije: www.obcina-brda.si/dogodki/1549089460/2019012316035553/

DOBROVO - Po stopinjah Valentina Staniča; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

DOMŽALE - Sveti Primož (826 m); pohodništvo. Informacije: www.pdd.si

KANAL - Po stopinjah Valentina Staniča; pohodništvo. Informacije: http://pd-kanal.nvoplanota.si/

KOPER - Odprto prvenstvo Kopra do 16 let; tenis.

LAŠKO - Po stopinjah Valentina Staniča; pohodništvo. Informacije: www.recica.si

LENDAVA - Dobroveljske planine; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LUČE - 16. K Mrtinet na klobaso (sezonska akcija); kolesarstvo. Informacije: www.prmrtinet.si

LUČE - Blagoslov koles za srečno vožnjo; kolesarstvo. Informacije: www.prmrtinet.si/Kolesarska_akcija.php

MARIBOR - Nadaljevalni tečaj; turno smučanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Polžkova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Po Mariboru in okolici; kolesarstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MENGEŠ - Kamniški vrh (1259 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-menges.si

METLIKA - Goteniški Snežnik (1289 m); pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MORAVČE - Rifnik (568 m); pohodništvo. Informacije: www.pdm.si/

NOVA GORICA - Po stopinjah Valentina Staniča; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

POSTOJNA - Rodica (1966 m); planinstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PREDDVOR - Rupnikova linija; pohodništvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

RADOVLJICA - Blegoš (1562 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RIBNICA NA POHORJU - Po mejah občine Radlje; pohodništvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

RUŠE - Plački vrh (510 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

STAHOVICA - 24. gorski tek k Sv. Primožu; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Spominski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Vojnik - Šentjur; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Najlepši in najtežji mali maraton; tek. Informacije: www.najnaj21.si

ŠKOFJA LOKA - Vražji prolaz in Zeleni vir (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠTORE - Korada (812 m); pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TRBOVLJE - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si/

VELENJE - Javorniki (1268 m); planinstvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

ŽALEC - Spominski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Pohod spomina; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

SVETA TROJICA - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

SVETA TROJICA - Mustrova pot; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 31. marca

LJUBLJANA - Rilkejeva pot; pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Abram (900 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

DOBROVO - Sinji vrh (1002 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

LOGATEC - Tekaški dan; tek. Informacije: www.tekjelek.si

LOGATEC - Po Npp; pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MORAVČE - Inkluzijski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdm.si/

RUŠE - Remšnik (684 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

VELENJE - Kamnik; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

GORENJA VAS - 25. hotaveljska grča (sezonska akcija); športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.sdmh.si

PONEDELJEK, 1. aprila

LJUBLJANA - Tečaj osnov plezanja, varovanja in spuščanja po vrvi; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

NOVO MESTO - 13. pohod po poti Janeza Kmeta; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si