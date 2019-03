Na protestih rumenih jopičev znova več ljudi

Pariz, 24. marca - Protesti gibanja rumenih jopičev so v soboto, že 19. zapored, privabili več ljudi kot teden prej. Protesti so potekali večinoma mirno, a je ponekod vnovič prišlo do izgredov, zaradi česar je morala policija znova uporabiti solzivec. Prijetih je bilo 233 ljudi, je sporočil francoski notranji minister Christophe Castaner.