Slovenski skakalci ob koncu sezone popravili vtis

Planica, 24. marca - Za slovenskimi smučarskimi skakalci je turbulentna sezona, v kateri so se spopadali z različnimi težavami. Največji udarec za ekipo je bila poškodba nosilca reprezentance Petra Prevca, težave s poškodbami sta imela tudi Tilen Bartol in Žiga Jelar. A vsaj za konec so Slovenci poskrbeli, da so s stopničkami razveselili domače navijače pod Poncami.