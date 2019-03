* Vsi smučarski poleti prek 250 metrov: 14. februar 2015 Peter Prevc (Slo) 250 m (Vikersund) 15. februar 2015 Dmitirj Vasilijkev (Rus) 254, padec (Vikersund) 15. februar 2015 Anders Fannemel (Nor) 251,5 (Vikersund) 16. marec 2016 Tilen Bartol (Slo) 252, padec (Planica) 18. marec 2017 Robert Johansson (Nor) 252 (Vikersund) 18. marec 2017 Stefan Kraft (Avt) 253,5 (Vikersund) 25. marec 2017 Robert Johansson (Nor) 250 (Planica) 25. marec 2017 Stefan Kraft (Avt) 251 (Planica) 25. marec 2017 Kamil Stoch (Pol) 251,5 (Planica) 26. marec 2017 Stefan Kraft (Avt) 250 (Planica) 22. marec 2018 Gregor Schlierenzauer (Avt) 253,5, padec (Planica) 24. marec 2019 Ryoyu Kobayashi (Jap) 252 (Planica) * Največ poletov prek 250 metrov: Stefan Kraft (Avt) 3 Robert Johansson (Nor) 2 Peter Prevc (Slo) 1 Tilen Bartol (Slo) 1 Anders Fannemel (Nor) 1 Dmitirj Vasilijkev (Rus) 1 Gregor Schlierenzauer (Avt) 1 Anders Fannemel (Nor) 1 Ryoyu Kobayashi (Jap) 1 ...