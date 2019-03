* Vsi zmagovalci Planice: 1934 Birger Ruud (Nor) 1935 Stanislav Marusarz (Pol) 1936 Sepp Bradl (Avt) 1954 Ossi Laaksonen (Fin) 1957 Helmut Recknagel (Nem) 1960 Helmut Recknagel (Nem) 1963 Dieter Bokeloh (Nem) 1966 Jiri Raška (Češ) 1968 Jiri Raška (Češ) 1969 Jiri Raška (Češ) 1972 Walter Steiner (Švi) 1973 Walter Steiner (Švi) 1974 Walter Steiner (Švi) 1975 Toni Innauer (Avt) 1975 Willz Purstl (Avt) 1976 Hans Wallner (Avt) 1977 Reinhold Bachler (Avt) 1978 Peter Leitner (Nem) 1979 Armin Kogler (Avt) 1980 Hubert Neuper (Avt) 1981 Dag Holmen - Jensen (Nor) 1982 Ole Bremseth (Nor) 1983 Primož Ulaga (Slo) 1984 Pavel Ploc (Češ) 1985 Matti Nykänen (Fin) 1986 Ernst Vettori (Avt) 1987 Andreas Felder (Avt) Ole Gunnar Fidjestoel (Nor) 1988 Primož Ulaga (Slo) 1989 Jens Weissflog (Nem) 1990 Ari Pekka Nikola (Fin) Roberto Ceccon (Ita) 1991 Staffan Tallberg (Šve) Ralf Gebstedt (Nem) 1992 Andreas Felder (Avt) 1993 Espen Bredesen (Nor) Jens Weissflog (Nem) 1994 Jaroslav Sakala (Češ) 1995 Laitinen Mika Antero (Fin) 1997 Takanobu Okabe (Jap) Akira Higashi (Jap) 1998 Kazuyoshi Funaki (Jap) Noriaki Kasai (Jap) 1999 Hideharu Miyahira (Jap) Noriaki Kasai (Jap) Martin Schmitt (Nem) 2000 Sven Hannawald (Nem 2001 Martin Schmitt (Nem) 2003 Matti Hautamäki (Fin) 2005 Matti Hautamäki (Fin) Bjoern Einar Romoeren (Nor) 2006 Bjoern Einar Romoeren (Nor) Janne Happonen (Fin) 2007 Adam Malysz (Pol) Adam Malysz (Pol) 2008 Gregor Schlierenzauer (Avt) Gregor Schlierenzauer (Avt) 2009 Gregor Schlierenzuaer (Avt) Hari Olli (Fin) 2010 Simon Ammann (Švi) 2011 Gregor Schlierenzauer (Avt) Kamil Stoch (Pol) 2012 Robert Kranjec (Slo) Martin Koch (Avt) 2013 Gregor Schlierenzauer (Avt) Jurij Tepeš (Slo) 2014 Severin Freund (Nem) Peter Prevc (Slo) 2015 Peter Prevc (Slo) Jurij Tepeš (Slo) 2016 Peter Prevc (Slo) Robert Kranjec (Slo) Peter Prevc (Slo) 2017 Stefan Kraft (Avt) Stefan Kraft (Avt) 2018 Kamil Stoch (Pol) Kamil Stoch (Pol) 2019 Markus Eisenbichler (Nem) Ryoyu Kobayashi (Jap)