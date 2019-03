Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 24. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo zaradi prireditve v Sežani zaprt del Partizanske ceste, cesta Sežana-Lipica in Lokev-MP Lipica med 10.50 in 14. uro.

Do 21. ure veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad sedem ton in pol.