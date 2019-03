Za ene praznik, za druge dodaten zaslužek

Ljubljana, 24. marca - Ta konec tedna v Planici niso bili nasmejani le skakalci, ampak tudi prodajalci navijaških rekvizitov, spominkov ter hrane in pijače, ki so se zahvaljevali slovenskim orlom za dober obisk planiških tekem, naravi pa za prekrasno vreme. Najhitreje je zmanjkovalo zastav, sončnih očal in kap, dobro se je prodajal tudi sladoled.