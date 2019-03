Koprčanke presenetile Kamničanke

Ljubljana, 23. marca - Za presenečenje prvih tekem četrtfinala 1. DOL za ženske so poskrbele igralke Luke Kopra, ki so v domači dvorani premagale pokalne zmagovalke, igralke Calcita Volleyja s 3:2 (-21, -20, 23, 22, 13). Tudi druga tekma je bila izenačena in negotova do konca, SIP Šempeter pa je v Rušah premagal Formulo Formis s 3:2 (22, -16, -14, 18, -9).