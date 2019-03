Rumeni jopiči so se kljub omejitvam znova zbrali na protestih

Pariz, 23. marca - Na ulicah francoskih mest so se danes že 19. soboto zapored na protestih znova zbrali podporniki gibanja rumenih jopičev. V Parizu so oblasti sicer prepovedale shode na Elizejskih poljanah in drugih krajih, kjer je prišlo do izgredov, policistom pa pri ohranjanju reda danes pomagajo tudi vojaki, poročajo tuje tiskovne agencije.