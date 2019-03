Pikalo na forumu izobraževanja v Dubaju

Dubaj, 23. marca - V Dubaju se je danes začel Svetovni forum izobraževanja in veščin, na katerem je osrednja pozornost namenjena vprašanjema, kdo so tisti, ki vodijo spremembe v svetu, in kaj te spremembe pomenijo za prihodnost izobraževanja, pravičnosti in zaposljivosti. Dvodnevnega foruma se udeležuje tudi šolski minister Jernej Pikalo.