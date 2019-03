Venezuelci premagali Argentino, Messija zaradi poškodbe ne bo proti Mehiki

Madrid, 23. marca - Venezuela je pozno sinoči v Madridu v prijateljski nogometni tekmi premagala Argentino s 3:1 in pokvarila vrnitev Lionela Messija v ekipo albiceleste. Zvezdnik Barcelone si je poškodoval dimeljsko vez na prvi reprezentančni tekmi po osmih mesecih in šestih prijateljskih dvobojih in ga ne bo na naslednji prijateljski tekmi proti Mehiki.