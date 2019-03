Na Diagonalah portret vasi Thomasa Bernharda: Med ponosom in užaljenostjo

Gradec, 23. marca - Na festivalu avstrijskega filma Diagonale so prikazali dokumentarni film Der Bauer zu Nathal. Nathal je lokalno ime za vas Ohlsdorf v zgornji Avstriji, kjer se je sredi 60. let naselil najbolj znan sodobni avstrijski pisatelj in dramatik Thomas Bernhard. Ta je v svojih delih z vsem prezirom opisoval vaško mentaliteto, ki se zrcali tudi v filmu.