Dobovec Pivovarna Kozel, FutureNet Maribor in Litija polfinalisti DP

Ljubljana, 23. marca - Dobovec Pivovarna Kozel, FutureNet Maribor in Litija so si sinoči zagotovili preboj v polfinale 1. SFL. O četrtem potniku zaključka slovenske sezone dvoranskega nogometa bo odločala tretja tekma med Silikom Mkeršmanc in Stripyjem. Že zdaj je znan prvi polfinalni par, to je FutureNet Maribor - Litija.