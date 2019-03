Trump voditeljem karibskih držav zaradi podpore politiki do Venezuele obljubil naložbe

Miami, 23. marca - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi gostil voditelje Jamajke, Bahamov, Dominikanske republike, Haitija in Svete Lucije in se jim zahvalil za podporo politiki do Venezuele. Njegova vlada je v petek uvedla tudi nekaj novih sankcij proti vladi venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.