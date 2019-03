Cristiano Ronaldo z evropskimi prvaki le remiziral z Ukrajino

Lizbona, 22. marca - Cristiano Ronaldo je z evropskimi prvaki Portugalci na prvi tekmi po šestih premora in prvič po svetovnem prvenstvu lani v Rusiji v Lizboni v prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo prihodnje leto le remiziral z 0:0 proti Ukrajini. Svetovni prvaki Francozi in Angleži so zabeležili gladki zmagi.