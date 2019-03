New York, 22. marca - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem. Indeksi Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq so danes zabeležili najvišji dnevni padec od 3. januarja dalje, k temu pa naj bi prispevali podatki o šibki aktivnosti tovarn v ZDA in Evropi. To je pripeljalo k zvišanju pribitkov na ameriške državne obveznice.