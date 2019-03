SŽ Olimpija v četrtfinalu spet vodi

Ljubljana, 22. marca - Hokejisti SŽ Olimpije so s 6:2 (1:0, 2:0, 3:2) dobili tretjo tekmo četrtfinala alpske lige proti Rittnu in povedli z 2:1 v zmagah. Četrta tekma bo v nedeljo v Renonu. Za domače so gole dosegli Gregor Koblar (1.), Gal Koren (33.), Janez Orehek (38., 50., 53.) in Žan Jezovšek (49.).