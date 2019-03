Tbilisi, 22. marca - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na prijateljski tekmi v gruzijskem Koriju izgubila proti domači selekciji z 0:3 (0:1). V 33. minuti je nesrečen avtogol dosegel slovenski vratar Rok Vodišek, v drugem delu pa je v 47. in 89. minuti v polno zadel Giorgi Arabidze.