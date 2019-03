Borza zanimanje za slovenski trg krepi tudi s spletnimi predstavitvami podjetij

Ljubljana, 22. marca - Ljubljanska borza je v sodelovanju z NLB in češkim investicijskim podjetjem Wood&Co organizirala prvo letošnjo spletno predstavitev podjetij, s čimer želijo povečati zanimanja za slovenski kapitalski trg. Kot so sporočili, je bil dogodek uspešen, saj so zabeležili 74 registriranih investitorjev, od tega kar 51 mednarodnih iz 19 različnih držav.