Ponovno stekel promet po avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani

Ljubljana/Brezovica/Vrhnika, 22. marca - Na avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane so odstranili posledice prometne nesreče. Nastal je 12 kilometrov dolg zastoj, ki sega čez priključek Logatec, potovalni čas se podaljša za več kot uro in 15 minut. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Logatec-Brezovica, poroča prometnoinformacijski center.