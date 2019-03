Dijaki se bodo pomerili v znanju iz programiranja in algoritmov

Ljubljana, 23. marca - Na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko se bo danes dvesto dijakov in dijakinj na državnem tekmovanju pomerilo v znanju programiranja in algoritmov, so sporočili s fakultete. Poleg tega se bodo pomerili še v izdelavi spletnih aplikacij. Najboljši se bodo uvrstili na srednjeevropsko računalniško olimpijado julija na Slovaškem.