Na Ljubljanski borzi ta teden v ospredju delnice Krke in KD Group

Ljubljana, 22. marca - Trgovalni teden na Ljubljanski borzi se je iztekel s pozitivnim predznakom, indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na tedenski ravni pridobil 1,52 odstotka, večina delnic v indeksu se je podražila. V ospredju so bile ta teden delnice Krke, ki so se najbolj podražile, in KD Group, ki so bile ta teden najprometnejše.