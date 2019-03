Ponovno stekel promet po avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani

Ljubljana/Brezovica/Vrhnika, 22. marca - Na avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane, ki je bila zaradi prometne nesreče nekaj časa zaprta, je promet znova stekel. Še vedno sta sicer zaprta vozni in prehitevalni pas. Nastal je sedem kilometrov in pol dolg zastoj, ki po podatkih prometnoinformacijskega centra potovanje po tej cesti podaljša za več kot eno uro.