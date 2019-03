Direktorji slovenskih bolnišnic za spremembe pri upravljanju zdravstvenih institucij

Ankaran, 22. marca - Udeleženci današnjega zbora Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic, na katerem je bil prisoten tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojmir Urlep, so si bili enotni, da so nujne spremembe na področju vodenja in upravljanja zdravstvenih institucij. Od novega ministra pričakujejo strateški načrt za javno zdravstvo.