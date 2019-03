Združenja občin bodo zahtevala takojšnje iskanje rešitev za primarno zdravstvo

Ljubljana, 22. marca - V občinah ob težavah v primarnem zdravstvu opozarjajo, da kljub temu, da so ustanoviteljice zdravstvenih zavodov, ne morejo storiti veliko, saj niso podpisnice splošnega dogovora, poleg tega pa nimajo niti sogovornika. Združenja občin se bodo dogovorila, kako ukrepati, in skupaj terjala takojšnje iskanje rešitev, so za STA napovedali v ZMOS.