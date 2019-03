Na Hrvaškem prihaja poštna znamka s podobo Luka Modrića

Zagreb, 22. marca - Hrvaška pošta bo v ponedeljek objavila poštno znamko s podobno najboljšega nogometaša na svetu v letu 2018 in kapetana hrvaške nogometne reprezentance Luka Modrića. Znamka je vredna deset kun, natisnili pa so 300.000 izvodov, so zapisali na spletni strani hrvaške pošte.