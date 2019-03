Na delovni skupini za znižanje stroškov občin tudi o ugotavljanju stalnega prebivališča

Ljubljana, 22. marca - Na današnji seji vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin so obravnavali predpise s področja ministrstev za kmetijstvo in za notranje zadeve. Predstavniki združenj občin so se z notranjim ministrstvom pogovorili o bolj učinkovitem postopku ugotavljanja stalnega prebivališča, saj občine ocenjujejo, da v praksi prihaja do zlorab.