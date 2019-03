Ob svetovnem dnevu voda opozorila o pomenu pitne vode

pripravilo gospodarsko uredništvo

Ljubljana, 22. marca - Letošnji svetovni dan voda je poudaril nujnost zagotovitve dostopa do čiste pitne vode in sanitarij za vse. V Sloveniji so na dogodkih danes in v minulih dneh med drugim pozivali k boljši zaščiti vodnih virov in preverjanju kakovosti pitne vode, odvil se je tudi protest za prepoved gradnje hidroelektrarn na Muri.