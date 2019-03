Umar opozoril na neizkoriščene zmogljivosti na trgu dela

Ljubljana, 24. marca - Podjetja v Sloveniji se v zadnjem času soočajo z vse večjim pomanjkanjem ustrezno usposobljenih delavcev. Umirjanje rasti kratkoročno to težavo nekoliko blaži, a takšna gibanja se bodo pod vplivom demografskih trendov nadaljevala. To bi lahko pomembno omejilo zmožnost za rast in razvoj, so opozorili v Umarju.