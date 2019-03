Parlamentarne stranke pozivajo k reševanju težav družinske medicine, manj konkretne glede ukrepov

Ljubljana, 22. marca - V parlamentarnih strankah se zavedajo perečega problema pomanjkanja družinskih zdravnikov in njihove preobremenjenosti. V izjavah za STA so zato vlado in ministrstvo pozvale k takojšnjemu ukrepanju. Manj konkretne pa so bile v odgovorih na vprašanje, s katerimi ukrepi bi bilo mogoče takoj omiliti krizo, v kateri se je znašlo primarno zdravstvo.