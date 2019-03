Ljubljanska borza: V ospredju znova delnice KD Group

Ljubljana, 22. marca - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 0,17-odstotnim padcem indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. V indeksu so se najbolj pocenile delnice Intereurope in Pozavarovalnice Sava. Borzni posredniki so sklenili za 3,83 milijona evrov prometa, od tega 3,35 milijona evrov z delnicami KD Group, katerih tečaj je ostal nespremenjen.