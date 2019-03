Cerar z mladimi Zasavci o EU in aktivnem državljanstvu

Zagorje ob Savi, 22. marca - Zunanji minister Miro Cerar je danes na srednji šoli v Zagorju ob Savi z dijaki govoril o aktivnem državljanstvu ter vlogi in priložnostih za mlade v Evropski uniji. Razpravljali so tudi o sodobnih izzivih, kot so sovražni govor, populizmi in širjenje dezinformacij na spletu, so sporočili z zunanjega ministrstva.