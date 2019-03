Thomas Cook v luči preusmerjanja na splet zapira 21 poslovalnic

London, 24. marca - Ena vodilnih potovalnih agencij na svetu, britanski Thomas Cook, bo racionalizirala mrežo poslovalnic na domačem trgu. Namerava jih namreč zapreti 21, ogroženih je 320 delovnih mest. Za to so se odločili, ker se vse več popotnikov odloča za nakupe na spletu, ki mu dajejo tudi večjo težo. Pogovori s sindikati o presežnih delavcih so stekla.