GZS bo dobila novo skupščino in ostale voljene organe

Ljubljana, 22. marca - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je danes objavila poziv članom zbornice, da predlagajo kandidate za organe zbornice. Maja se namreč izteče mandat skupščini GZS in ostalim voljenim organom zbornice. Predloge za predsednika GZS pričakujejo do 14. maja, za ostale organe zbornice pa do 5. aprila.