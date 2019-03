Na svetovni dan meteorologije o naravnih virih energije

Ljubljana, 23. marca - Letošnji svetovni dan meteorologije poteka na temo Sonce, Zemlja in vreme. Svetovna meteorološka organizacija ima pomembno vlogo pri sodelovanju na področju vremena, podnebja, hidrologije, vodnih virov in povezanih okoljskih vprašanj. S tem prispeva k varnosti, blaginji in gospodarski koristi vseh narodov.