Ljubljanski UKC poskus vplivanja na izbiro vzdrževalca opreme prijavil KPK in policiji

Ljubljana, 22. marca - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so za STA potrdili, da so Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) in policiji prijavili poskus vplivanja na vodstvo UKC pri izbiri vzdrževalca opreme, ki so ga iskali z javnim razpisom. S klicem je želel vplivati "nekdanji visoki funkcionar" UKC, so pojasnili.