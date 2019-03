Čebelarjem na treh razpisih na voljo nova nepovratna sredstva

Ljubljana, 22. marca - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo tri javne razpise za čebelarje. Za tehnično pomoč čebelarjem, racionalizacijo sezonske selitve panjev in subvencioniranje vzreje čebeljih matic je skupno na voljo do 323.800 evrov nepovratnih sredstev.