Protestniki v Ljubljani politiko pozvali k zaščiti reke Mure

Ljubljana, 22. marca - Okoli 200 protestnikov iz Prekmurja in Prlekije je danes v Ljubljani politiko pozvalo, naj nemudoma sprejme odredbo o odvzemu koncesije Dravskim elektrarnam Maribor za gradnjo hidroelektrarn na Muri. Številni transparenti so bili uperjeni proti infrastrukturni ministrici Alenki Bratušek, ki so jo med drugim označili za "mati kapitala".