Neznanci poškodovali okna in z grafiti popisali okrajno sodišče v Ljutomeru

Ljutomer, 22. marca - Ljutomerski policisti so malo pred 4. uro zjutraj med opravljanjem nadzora v mestu opazili, da so neznani storilci s sprejem popisali fasado javne zgradbe in z granitnimi kockami poškodovali tri stekla na oknih, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota. Šlo naj bi za stavbo okrajnega sodišča v Ljutomeru.