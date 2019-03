Nova Zelandija žaluje in moli za žrtve napada v Christchurchu

Christchurch, 22. marca - Na Novi Zelandiji so se teden dni po napadih na mošeji v Christchurchu, v katerih je bilo ubitih 50 ljudi, danes z molitvami in dvema minutama molka spomnili žrtev napadov. Novozelandske oblasti pa so muslimanom v državi zagotovile, da so kljub krvavima napadoma varni, poročajo tuje tiskovne agencije.