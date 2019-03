Začela se je gradnja cest za dostop do trase drugega tira

Ljubljana, 22. marca - Stekla so pripravljalna dela za drugi železniški tir Divača-Koper. Kolektor CPG in Euroasfalt sta namreč začela graditi ceste za dostopanje do trase drugega tira. Gradnja vseh dostopnih cest v skupni dolžini prek 20 kilometrov se bo predvidoma končala v prvi polovici prihodnjega leta, so danes sporočili iz družbe 2TDK.