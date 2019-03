Kobayashi naložil dodatno delo Jelku Grosu

Planica, 22. marca - Zaradi odličnih vremenskih razmer za letenje v četrtkovih kvalifikacijah so imeli organizatorji finala svetovnega pokala v smučarskih poletih v Planici dodatno delo. Potem ko je Japonec Ryoyu Kobayashi z najnižjega zaletišča, številka 1, poletel do 248 metrov, so morali najti začasno rešitev za preostanek tekmovanja.