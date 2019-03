Sirija: Trumpovo stališče glede Golanske planote ne upošteva mednarodnega prava

Damask, 22. marca - Sirske oblasti so danes obsodile stališče ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je napočil čas za priznanje izraelske suverenosti nad Golansko planoto. Vir na sirskem zunanjem ministrstvu je dejal, da je to stališče neodgovorno in ne upošteva mednarodnega prava. Iran in Turčija pa sta posvarila pred novo krizo v regiji zaradi te izjave.