Ustavno sodišče lani rešilo več zadev, a se število nerešenih povečuje

Ljubljana, 22. marca - Ustavno sodišče je v letu 2018 rešilo za četrtino več zadev kot leto prej, a se število nerešenih povečuje. Lani je zraslo za 29,5 odstotka. Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez je ocenil, da so notranje rezerve že skoraj izčrpali, in posredno nakazal željo po zakonski omejitvi dostopa do ustavnega sodišča, kar so predlagali že leta 2008.