Robert Kranjec bo v Planici letel tudi danes

Planica, 22. marca - Slovenski skakalni junak Robert Kranjec, ki bo na sobotni moštveni tekmi med obema serijama še zadnjič poletel na letalnici bratov Gorišek in nato postavil smuči v kot, bo v dolini pod Poncami letel tudi danes. Prireditelji so mu izpolnili željo, da bi po ponesrečenih kvalifikacijah nekako ostal v ritmu in ga umestili med predskakalce.